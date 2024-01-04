Давыдова Прасковья Проська Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1905
Дата смерти14.10.1989
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1905
Отец: Давыдов Иван Еремеевич
Мать: Давыдова Марфа Вукуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клочков ?
Бракосочетание
15.10.1929
Рождение ребёнка
17.07.1930
Отец ребёнка: Клочков (Титаев) Леонтий Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.12.1931
Дочь: Титаева Александра Леонтьевна
Отец ребёнка: Клочков (Титаев) Леонтий Афанасьевич
Бракосочетание
24.10.1936
Смерть
14.10.1989