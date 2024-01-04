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Давыдова Прасковья Проська Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1905

Дата смерти

14.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1905

Отец: Давыдов Иван Еремеевич

Мать: Давыдова Марфа Вукуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клочков ?

Бракосочетание
15.10.1929

Муж: Клочков (Титаев) Леонтий Афанасьевич

Рождение ребёнка
17.07.1930

Сын: Клочков Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Клочков (Титаев) Леонтий Афанасьевич

Рождение ребёнка
20.12.1931

Дочь: Титаева Александра Леонтьевна

Отец ребёнка: Клочков (Титаев) Леонтий Афанасьевич

Бракосочетание
24.10.1936

Муж: Давыдов Корней Тимофеевич

Смерть
14.10.1989

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