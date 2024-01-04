Титаева Александра Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1931
Дата смерти14.11.1982
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1931
Рождение ребёнка
27.12.1954
Сын: Титаев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Титаев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
28.01.1956
Дочь: Титаева Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Титаев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
24.03.1960
Дочь: Владиславлева Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Титаев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титаев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Титаев Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.1982