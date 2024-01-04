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Титаева Александра Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1931

Дата смерти

14.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1931

Отец: Клочков Леонтий Афанасьевич

Мать: Давыдова Прасковья Проська Ивановна

Рождение ребёнка
27.12.1954

Сын: Титаев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Титаев Алексей Степанович

Рождение ребёнка
28.01.1956

Дочь: Титаева Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Титаев Алексей Степанович

Рождение ребёнка
24.03.1960

Дочь: Владиславлева Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Титаев Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титаев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Титаев Алексей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титаев Алексей Степанович

Смерть
14.11.1982
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