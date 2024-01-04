Титаев Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титаев Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титаев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1954

Сын: Титаев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Титаева Александра Леонтьевна

Рождение ребёнка
28.01.1956

Дочь: Титаева Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Титаева Александра Леонтьевна

Рождение ребёнка
24.03.1960

Дочь: Владиславлева Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Титаева Александра Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титаев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Титаева Александра Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титаева Александра Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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