Титаев Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Титаев Степан
Рождение ребёнка
27.12.1954
Сын: Титаев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Титаева Александра Леонтьевна
Рождение ребёнка
28.01.1956
Дочь: Титаева Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Титаева Александра Леонтьевна
Рождение ребёнка
24.03.1960
Дочь: Владиславлева Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Титаева Александра Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титаев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Титаева Александра Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно