Новгородова Степанида Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.06.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1908
Сын: Новгородов Иван Калинович
Отец ребёнка: Новгородов Калин Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новгородова Анна Калиновна
Отец ребёнка: Новгородов Калин Афанасьевич
Смерть
03.06.1948