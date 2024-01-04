Новгородова Степанида Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородова Степанида Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.06.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1908

Сын: Новгородов Иван Калинович

Отец ребёнка: Новгородов Калин Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новгородова Анна Калиновна

Отец ребёнка: Новгородов Калин Афанасьевич

Смерть
03.06.1948
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