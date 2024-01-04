Новгородов Калин Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новгородов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новгородова Анна Калиновна
Мать ребёнка: Новгородова Степанида Терентьевна
Рождение ребёнка
09.11.1908
Сын: Новгородов Иван Калинович
Мать ребёнка: Новгородова Степанида Терентьевна
Смерть
Неизвестно