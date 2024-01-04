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Новгородов Калин Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новгородов Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новгородова Анна Калиновна

Мать ребёнка: Новгородова Степанида Терентьевна

Рождение ребёнка
09.11.1908

Сын: Новгородов Иван Калинович

Мать ребёнка: Новгородова Степанида Терентьевна

Смерть
Неизвестно

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