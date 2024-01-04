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Новгородова Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новгородов Иван Калинович

Рождение ребёнка
11.08.1929

Сын: Новгородов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Новгородов Иван Калинович

Рождение ребёнка
15.01.1932

Сын: Новгородов Василий Иванович

Отец ребёнка: Новгородов Иван Калинович

Смерть
1932

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