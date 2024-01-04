Новгородова Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1929
Сын: Новгородов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Новгородов Иван Калинович
Рождение ребёнка
15.01.1932
Сын: Новгородов Василий Иванович
Отец ребёнка: Новгородов Иван Калинович
Смерть
1932