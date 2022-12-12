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Матвеев Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: Матвеев Михаил известно

Мать: Матвеева не известно

Рождение ребёнка
1905 ст.

Сын: Матвеев Игнатий Александрович

Мать ребёнка: Матвеева не известно

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Матвеев Иван Александрович

Мать ребёнка: Матвеева не известно

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Матвеев Петр Александрович

Мать ребёнка: Матвеева не известно

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева не известно

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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