Матвеев Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: Матвеев Михаил известно
Мать: Матвеева не известно
Рождение ребёнка
1905 ст.
Сын: Матвеев Игнатий Александрович
Мать ребёнка: Матвеева не известно
Рождение ребёнка
1909 ст.
Сын: Матвеев Иван Александрович
Мать ребёнка: Матвеева не известно
Рождение ребёнка
1909 ст.
Сын: Матвеев Петр Александрович
Мать ребёнка: Матвеева не известно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвеева не известно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно