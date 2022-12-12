Матвеев Игнатий Александрович
Место рождения
Дата рождения1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905 ст.
Отец: Матвеев Александр Михайлович
Мать: Матвеева не известно
Реабилитация осужденного
04.08.1965
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно