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Матвеев Игнатий Александрович

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Место рождения

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905 ст.

Отец: Матвеев Александр Михайлович

Мать: Матвеева не известно

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния
Реабилитация осужденного
04.08.1965
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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