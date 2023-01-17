Матвеева (не известно) не известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905 ст.
Сын: Матвеев Игнатий Александрович
Отец ребёнка: Матвеев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1909 ст.
Сын: Матвеев Иван Александрович
Отец ребёнка: Матвеев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1909 ст.
Сын: Матвеев Петр Александрович
Отец ребёнка: Матвеев Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно