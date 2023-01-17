Матвеева (не известно) не известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеева (не известно) не известно

Матвеева (не известно) не известно

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905 ст.

Сын: Матвеев Игнатий Александрович

Отец ребёнка: Матвеев Александр Михайлович

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Матвеев Иван Александрович

Отец ребёнка: Матвеев Александр Михайлович

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Матвеев Петр Александрович

Отец ребёнка: Матвеев Александр Михайлович

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Александр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close