Матвеев Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения1909 ст.
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909 ст.
Отец: Матвеев Александр Михайлович
Мать: Матвеева не известно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
?.03.1942
Причина смерти: пропал без вести