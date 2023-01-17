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Матвеев Петр Александрович

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Место рождения

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1909 ст.

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909 ст.

Отец: Матвеев Александр Михайлович

Мать: Матвеева не известно

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Мария Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
?.08.1941
Причина смерти: пропал без вести
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