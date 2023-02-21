Матвеев Михаил известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875 ст.
Сын: Матвеев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Матвеева не известно
Бракосочетание
До 1875 ст.
Жена: Матвеева не известно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно