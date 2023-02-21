Матвеев Михаил известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Михаил известно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
До 1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Матвеев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Матвеева не известно

Бракосочетание
До 1875 ст.

Жена: Матвеева не известно

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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