Потапова (Воронцова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Воронцова) Мария

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Место рождения

село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия

Дата рождения

02.12.1928

Дата смерти

12.10.1996

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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1956 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1928

Отец: Воронцов Петр

Мать: Воронцова Елена

село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Бракосочетание
18.05.1954

Муж: Потапов Григорий

Белово, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
05.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Григорий

Белово, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
06.10.1956

Сын: Потапов Петр

Отец ребёнка: Потапов Григорий

Белово, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
06.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Григорий

Белово, Кемеровская область, Россия
Смерть
12.10.1996
Белово, Кемеровская область, Россия
атеросклероз сосудов головного мозга
Похороны
Неизвестно
Новое городское кладбище Белово
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