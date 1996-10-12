Потапова (Воронцова) Мария
Место рождениясело Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Дата рождения02.12.1928
Дата смерти12.10.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1928
Отец: Воронцов Петр
Мать: Воронцова Елена
село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Бракосочетание
18.05.1954
Муж: Потапов Григорий
Белово, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
05.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потапов Григорий
Белово, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
06.10.1956
Сын: Потапов Петр
Отец ребёнка: Потапов Григорий
Белово, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
06.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потапов Григорий
Белово, Кемеровская область, Россия
Смерть
12.10.1996
Белово, Кемеровская область, Россия
атеросклероз сосудов головного мозга
Похороны
Неизвестно
Новое городское кладбище Белово