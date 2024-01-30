Воронцова (Кровякова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Кровякова) Елена

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Место рождения

Тамбовская область, Пичаевский район, с. Питим

Дата рождения

21.05.1905

Дата смерти

22.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1905

Отец: Кровяков Антон

Мать: Кровякова Пелагея

Тамбовская область, Пичаевский район, с. Питим
Бракосочетание
18.11.1922

Муж: Воронцов Петр

село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1926

Сын: Воронцов Иван

Отец ребёнка: Воронцов Петр

Рождение ребёнка
02.12.1928

Дочь: Потапова Мария

Отец ребёнка: Воронцов Петр

село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
20.10.1930

Сын: Воронцов Леонид

Отец ребёнка: Воронцов Петр

село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
01.07.1935

Сын: Воронцов Виктор

Отец ребёнка: Воронцов Петр

село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
25.05.1938

Дочь: Кахаева Валентина

Отец ребёнка: Воронцов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронцов Иван

Отец ребёнка: Воронцов Петр

Смерть
22.06.1993
Белово, Кемеровская область, Россия
Похороны
Неизвестно
старое кладбище Белово
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