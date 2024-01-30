Воронцова (Кровякова) Елена
Место рожденияТамбовская область, Пичаевский район, с. Питим
Дата рождения21.05.1905
Дата смерти22.06.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1905
Отец: Кровяков Антон
Мать: Кровякова Пелагея
Тамбовская область, Пичаевский район, с. Питим
Бракосочетание
18.11.1922
Муж: Воронцов Петр
село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1926
Сын: Воронцов Иван
Отец ребёнка: Воронцов Петр
Рождение ребёнка
02.12.1928
Дочь: Потапова Мария
Отец ребёнка: Воронцов Петр
село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
20.10.1930
Сын: Воронцов Леонид
Отец ребёнка: Воронцов Петр
село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
01.07.1935
Сын: Воронцов Виктор
Отец ребёнка: Воронцов Петр
село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
25.05.1938
Дочь: Кахаева Валентина
Отец ребёнка: Воронцов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронцов Иван
Отец ребёнка: Воронцов Петр
Смерть
22.06.1993
Белово, Кемеровская область, Россия
Похороны
Неизвестно
старое кладбище Белово