Потапов Григорий
Место рожденияссср Амурская область, г. Благовещенск
Дата рождения21.02.1929
Дата смерти16.06.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1929
Отец: Потапов Кирилл
Мать: Мария
ссср Амурская область, г. Благовещенск
Бракосочетание
18.05.1954
Жена: Потапова Мария
Белово, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
05.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потапова Мария
Белово, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
06.10.1956
Сын: Потапов Петр
Мать ребёнка: Потапова Мария
Белово, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
06.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потапова Мария
Белово, Кемеровская область, Россия
Смерть
16.06.2002
Похороны
Неизвестно
Новое городское кладбище Белово