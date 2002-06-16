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Потапов Григорий

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Место рождения

ссср Амурская область, г. Благовещенск

Дата рождения

21.02.1929

Дата смерти

16.06.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

1904 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1929

Отец: Потапов Кирилл

Мать: Мария

ссср Амурская область, г. Благовещенск
Бракосочетание
18.05.1954

Жена: Потапова Мария

Белово, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
05.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потапова Мария

Белово, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
06.10.1956

Сын: Потапов Петр

Мать ребёнка: Потапова Мария

Белово, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
06.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потапова Мария

Белово, Кемеровская область, Россия
Смерть
16.06.2002
Похороны
Неизвестно
Новое городское кладбище Белово
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