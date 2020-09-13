Потапов Петр
Место рожденияБелово, Кемеровская область, Россия
Дата рождения06.10.1956
Дата смерти13.09.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1956
Отец: Потапов Григорий
Мать: Потапова Мария
Белово, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
14.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Белово, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
07.03.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Белово, Кемеровская область, Россия
Смерть
13.09.2020
Белово
Рак поджелудочной