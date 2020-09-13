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Потапов Петр

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Место рождения

Белово, Кемеровская область, Россия

Дата рождения

06.10.1956

Дата смерти

13.09.2020

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1956

Отец: Потапов Григорий

Мать: Потапова Мария

Белово, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
14.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белово, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
07.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белово, Кемеровская область, Россия
Смерть
13.09.2020
Белово
Рак поджелудочной
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