Воронцов Петр
Место рождениясело Федосиха, Коченевский район, Томская губерния
Дата рождения05.10.1901
Дата смерти02.03.1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1901
Отец: Воронцов Василий
Мать: Воронцова Надежда
село Федосиха, Коченевский район, Томская губерния
Бракосочетание
18.11.1922
Жена: Воронцова Елена
село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1926
Сын: Воронцов Иван
Мать ребёнка: Воронцова Елена
Рождение ребёнка
02.12.1928
Дочь: Потапова Мария
Мать ребёнка: Воронцова Елена
село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
20.10.1930
Сын: Воронцов Леонид
Мать ребёнка: Воронцова Елена
село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
01.07.1935
Сын: Воронцов Виктор
Мать ребёнка: Воронцова Елена
село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
25.05.1938
Дочь: Кахаева Валентина
Мать ребёнка: Воронцова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронцов Иван
Мать ребёнка: Воронцова Елена
Смерть
02.03.1938
новосибирск
Расстрел в местах заключения