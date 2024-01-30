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Воронцов Петр

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Место рождения

село Федосиха, Коченевский район, Томская губерния

Дата рождения

05.10.1901

Дата смерти

02.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1901

Отец: Воронцов Василий

Мать: Воронцова Надежда

село Федосиха, Коченевский район, Томская губерния
Бракосочетание
18.11.1922

Жена: Воронцова Елена

село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1926

Сын: Воронцов Иван

Мать ребёнка: Воронцова Елена

Рождение ребёнка
02.12.1928

Дочь: Потапова Мария

Мать ребёнка: Воронцова Елена

село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
20.10.1930

Сын: Воронцов Леонид

Мать ребёнка: Воронцова Елена

село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
01.07.1935

Сын: Воронцов Виктор

Мать ребёнка: Воронцова Елена

село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
25.05.1938

Дочь: Кахаева Валентина

Мать ребёнка: Воронцова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронцов Иван

Мать ребёнка: Воронцова Елена

Смерть
02.03.1938
новосибирск
Расстрел в местах заключения
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