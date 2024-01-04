Аленкин Денис Касьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Аленкин Касьян Кипреевич
Мать: Аленкина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Прасковья Денисовна
Мать ребёнка: Аленкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Авдотья Денисовна
Мать ребёнка: Аленкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Аксинья Денисовна
Мать ребёнка: Аленкина Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно