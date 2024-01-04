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Аленкин Денис Касьянович

Место рождения

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Аленкин Касьян Кипреевич

Мать: Аленкина Анна Алексеевна

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Прасковья Денисовна

Мать ребёнка: Аленкина Татьяна Ивановна

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Авдотья Денисовна

Мать ребёнка: Аленкина Татьяна Ивановна

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Аксинья Денисовна

Мать ребёнка: Аленкина Татьяна Ивановна

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аленкина Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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