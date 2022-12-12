село Мордовский Пимбур, село Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Мордовский Пимбур

Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Спасский уезд
2397Никольское (Мордовский Пимбур), с. каз.при безымянном ключе.816265818858Церковь православная 1. Маслобойня 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Спасский уезд, Спасско-Городская волость
991. Мордовский Пимбур, село бывшее государственное, дворов 311, жителей 2092, церковь православная, постоялый двор

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Спасский уезд, Спасско-Городская волость
село Мордовск. Пимбур«Спасская» п.-т. конт.99

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Зубово-Полянский район
86121Мордовский Пимбурсело53°51'43°09'N-38-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Зубово-Полянский муниципальный район, Мордовско-Пимбурское сельское поселение
89621444101с Мордовский Пимбурсело
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