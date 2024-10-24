Аленкина Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аленкина Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аленкин Касьян Кипреевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Аленкин Денис Касьянович

Отец ребёнка: Аленкин Касьян Кипреевич

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Аленкин Самсон Касьянович

Отец ребёнка: Аленкин Касьян Кипреевич

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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