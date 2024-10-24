Аленкин Касьян Кипреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аленкин Касьян Кипреевич

Место рождения

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Аленкин Кипрей Никитич

Мать: Авдотья Алексеевна

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аленкина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Аленкин Денис Касьянович

Мать ребёнка: Аленкина Анна Алексеевна

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Аленкин Самсон Касьянович

Мать ребёнка: Аленкина Анна Алексеевна

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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