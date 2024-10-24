Аленкин Касьян Кипреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Аленкин Кипрей Никитич
Мать: Авдотья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аленкина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Аленкина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Аленкин Самсон Касьянович
Мать ребёнка: Аленкина Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно