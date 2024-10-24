Аленкин Самсон Касьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Аленкин Касьян Кипреевич
Мать: Аленкина Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.01.1858
Дочь: (Аленкина) Наталья Самсоновна
Мать ребёнка: Аленкина Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
Около 1875
Мать ребёнка: Аленкина Екатерина Степановна
Смерть
Неизвестно