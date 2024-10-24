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Аленкин Самсон Касьянович

Место рождения

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Аленкин Касьян Кипреевич

Мать: Аленкина Анна Алексеевна

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аленкина Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Около ?.01.1858

Дочь: (Аленкина) Наталья Самсоновна

Мать ребёнка: Аленкина Екатерина Степановна

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Аленкин Семен Самсонович

Мать ребёнка: Аленкина Екатерина Степановна

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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