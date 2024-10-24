Аленкина Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.01.1858
Дочь: (Аленкина) Наталья Самсоновна
Отец ребёнка: Аленкин Самсон Касьянович
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Аленкин Самсон Касьянович
Смерть
Неизвестно