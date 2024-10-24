Аленкина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Аленкина) Прасковья Денисовна
Отец ребёнка: Аленкин Денис Касьянович
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: (Аленкина) Авдотья Денисовна
Отец ребёнка: Аленкин Денис Касьянович
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: (Аленкина) Аксинья Денисовна
Отец ребёнка: Аленкин Денис Касьянович
Смерть
Неизвестно