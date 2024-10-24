Аленкина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАленкина Татьяна Ивановна

Аленкина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аленкин Денис Касьянович

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Аленкина) Прасковья Денисовна

Отец ребёнка: Аленкин Денис Касьянович

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: (Аленкина) Авдотья Денисовна

Отец ребёнка: Аленкин Денис Касьянович

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: (Аленкина) Аксинья Денисовна

Отец ребёнка: Аленкин Денис Касьянович

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.