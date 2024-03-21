Конан Тихонович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1689 и 1691
Дата смертиМежду 1755 и 1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1689 и 1691
Отец: Тихон Трофимович
Бракосочетание
Между 1705 и 1713
Жена: Евдокия Евсеевна
Рождение ребёнка
Между 1709 и 1713
Мать ребёнка: Евдокия Евсеевна
Рождение ребёнка
Между 1710 и 1714
Сын: Монюнин-Соколов Петр Конанович
Мать ребёнка: Евдокия Евсеевна
Рождение ребёнка
Между 1714 и 1717
Сын: Ашпалов Афанасий Конанович
Мать ребёнка: Евдокия Евсеевна
Рождение ребёнка
До 1722
Сын: Илья Конанович
Мать ребёнка: Евдокия Евсеевна
Смерть
Между 1755 и 1765