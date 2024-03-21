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Конан Тихонович

Место рождения

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1689 и 1691

Дата смерти

Между 1755 и 1765

Пол

Мужской

Отец

До 1675 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1689 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1689 и 1691

Отец: Тихон Трофимович

Мать: не указана

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1705 и 1713

Жена: Евдокия Евсеевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1709 и 1713

Сын: Стрелков Федор Конанович

Мать ребёнка: Евдокия Евсеевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1710 и 1714

Сын: Монюнин-Соколов Петр Конанович

Мать ребёнка: Евдокия Евсеевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1714 и 1717

Сын: Ашпалов Афанасий Конанович

Мать ребёнка: Евдокия Евсеевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1722

Сын: Илья Конанович

Мать ребёнка: Евдокия Евсеевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1755 и 1765
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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