Ашпалов Федор Кононов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиПосле 1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Ашпалов Конан Тихонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: Ашпалова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Ашпалов Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Ашпалова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Ашпалова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ашпалова Ксения Ивановна
Смерть
После 1755