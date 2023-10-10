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Ашпалов Федор Кононов

Место рождения

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

После 1755

Пол

Мужской

Отец

Около 1691 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1713 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Ашпалов Конан Тихонов

Мать: не указана

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Ашпалов Андрей Федорович

Мать ребёнка: Ашпалова Ксения Ивановна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Ашпалов Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Ашпалова Ксения Ивановна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Ашпалов Осип Федорович

Мать ребёнка: Ашпалова Ксения Ивановна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашпалова Ксения Ивановна

Смерть
После 1755
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