Тихон Трофимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1661
Дата смертиМежду 1722 и 1741
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1686 и 1691
Сын: Конан Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Иван Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 129 лист. Деревня Подлесное. Тихон Трофимович, 58 лет, вдовец. У него дети Конан, 33 года, Иван, 13 лет. У Конана жена Евдокия Евсеевна, 36 лет. У них дети Илья, 12 лет, Федор, 8 лет, ... Показать все
Смерть
Между 1722 и 1741