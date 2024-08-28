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Тихон Трофимович

Место рождения

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1661

Дата смерти

Между 1722 и 1741

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1686 и 1691 г.р.
Около 1706 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1686 и 1691

Сын: Конан Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Иван Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 129 лист. Деревня Подлесное. Тихон Трофимович, 58 лет, вдовец. У него дети Конан, 33 года, Иван, 13 лет. У Конана жена Евдокия Евсеевна, 36 лет. У них дети Илья, 12 лет, Федор, 8 лет, ... Показать все
Смерть
Между 1722 и 1741
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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