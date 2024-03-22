Монюнин-Соколов Петр Конанович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1710 и 1714
Дата смертиПосле 1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1710 и 1714
Отец: Конан Тихонович
Мать: Евдокия Евсеевна
Бракосочетание
Между 1727 и 1733
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Евфимия Петровна
Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Васса (Василиса) Петровна
Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Марина Петровна
Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Монюнин-Соколов Иван Петрович
Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1747 и 1755
Сын: Монюнин-Соколов Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1751 ст.
Сын: Монюнин-Соколов Кузьма Петрович
Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Монюнин-Соколов Федор Петрович
Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Акулина Ивановна
Смерть
После 1787