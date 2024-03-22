Монюнин-Соколов Петр Конанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монюнин-Соколов Петр Конанович

Место рождения

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1710 и 1714

Дата смерти

После 1787

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1710 и 1714

Отец: Конан Тихонович

Мать: Евдокия Евсеевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1727 и 1733

Жена: Монюнина-Соколова Акулина Ивановна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Евфимия Петровна

Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Акулина Ивановна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Васса (Василиса) Петровна

Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Акулина Ивановна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Марина Петровна

Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Акулина Ивановна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Монюнин-Соколов Иван Петрович

Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Акулина Ивановна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1747 и 1755

Сын: Монюнин-Соколов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Акулина Ивановна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.11.1751 ст.

Сын: Монюнин-Соколов Кузьма Петрович

Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Акулина Ивановна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Монюнин-Соколов Федор Петрович

Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Акулина Ивановна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1787
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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