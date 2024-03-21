Евдокия Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1689
Дата смертиМежду 1741 и 1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1705 и 1713
Муж: Конан Тихонович
Рождение ребёнка
Между 1709 и 1713
Отец ребёнка: Конан Тихонович
Рождение ребёнка
Между 1710 и 1714
Сын: Монюнин-Соколов Петр Конанович
Отец ребёнка: Конан Тихонович
Рождение ребёнка
Между 1714 и 1717
Сын: Ашпалов Афанасий Конанович
Отец ребёнка: Конан Тихонович
Рождение ребёнка
До 1722
Сын: Илья Конанович
Отец ребёнка: Конан Тихонович
Смерть
Между 1741 и 1746