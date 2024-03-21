Евдокия Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

Между 1741 и 1746

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1689 и 1691 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1705 и 1713

Муж: Конан Тихонович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1709 и 1713

Сын: Стрелков Федор Конанович

Отец ребёнка: Конан Тихонович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1710 и 1714

Сын: Монюнин-Соколов Петр Конанович

Отец ребёнка: Конан Тихонович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1714 и 1717

Сын: Ашпалов Афанасий Конанович

Отец ребёнка: Конан Тихонович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1722

Сын: Илья Конанович

Отец ребёнка: Конан Тихонович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1741 и 1746
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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