Нечаева (Костина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.12.1929
Дата смерти03.10.1987
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1929
Отец: Костин Иван
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
27.02.1955
Рождение ребёнка
17.12.1956
Рождение ребёнка
11.12.1957
Рождение ребёнка
14.06.1959
Сын: Нечаев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Нечаев Николай Александрович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Нечаев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Нечаев Николай Александрович
Дворичное, Янгорский сельский совет, Плесецкий р-н. Архангельская обл.
Рождение ребёнка
13.08.1964
Нижнее Устье, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.11.?
Дочь: Ломакина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Нечаев Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Федорова
Отец ребёнка: Первый Муж Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Первый Муж Федор
Смерть
03.10.1987