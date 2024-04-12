Нечаева (Костина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Костина) Анна Ивановна

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Место рождения

Кузьминка, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

08.12.1929

Дата смерти

03.10.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1924 г.р.

Дети

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1959 г.р.
1962 г.р.

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1929

Отец: Костин Иван

Мать: Костина Евдокия Степановна

Кузьминка, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нечаев Николай Александрович

Рождение ребёнка
27.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нечаев Николай Александрович

Рождение ребёнка
17.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нечаев Николай Александрович

Рождение ребёнка
11.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нечаев Николай Александрович

Рождение ребёнка
14.06.1959

Сын: Нечаев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Нечаев Николай Александрович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Нечаев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Нечаев Николай Александрович

Дворичное, Янгорский сельский совет, Плесецкий р-н. Архангельская обл.
Рождение ребёнка
13.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нечаев Николай Александрович

Нижнее Устье, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.11.?

Дочь: Ломакина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Нечаев Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Федорова

Отец ребёнка: Первый Муж Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первый Муж Федор

Смерть
03.10.1987
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