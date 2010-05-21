Нечаев Владимир Николаевич
Место рожденияДворичное, Янгорский сельский совет, Плесецкий р-н. Архангельская обл.
Дата рождения1962
Дата смерти21.05.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Дворичное, Янгорский сельский совет, Плесецкий р-н. Архангельская обл.
Рождение ребёнка
11.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.05.2010
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область