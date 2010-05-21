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Нечаев Владимир Николаевич

Место рождения

Дворичное, Янгорский сельский совет, Плесецкий р-н. Архангельская обл.

Дата рождения

1962

Дата смерти

21.05.2010

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Нечаев Николай Александрович

Мать: Нечаева Анна Ивановна

Дворичное, Янгорский сельский совет, Плесецкий р-н. Архангельская обл.
Рождение ребёнка
11.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.05.2010
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
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