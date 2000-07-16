Нечаев Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения19.12.1924
Дата смерти16.07.2000
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1924
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
27.02.1955
Рождение ребёнка
17.12.1956
Рождение ребёнка
11.12.1957
Рождение ребёнка
14.06.1959
Сын: Нечаев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Нечаева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Нечаев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Нечаева Анна Ивановна
Дворичное, Янгорский сельский совет, Плесецкий р-н. Архангельская обл.
Рождение ребёнка
13.08.1964
Нижнее Устье, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.11.?
Дочь: Ломакина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Нечаева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нечаева Анна Ивановна
Смерть
16.07.2000