Нечаев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаев Николай Александрович

Место рождения

Челма, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

19.12.1924

Дата смерти

16.07.2000

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Жена

1929 г.р.

Дети

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1959 г.р.
1962 г.р.

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1924

Отец: Нечаев Александр Григорьевич

Мать: Нечаева Татьяна Софоновна

Челма, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нечаева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
27.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нечаева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
17.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нечаева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
11.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нечаева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
14.06.1959

Сын: Нечаев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Нечаева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Нечаев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Нечаева Анна Ивановна

Дворичное, Янгорский сельский совет, Плесецкий р-н. Архангельская обл.
Рождение ребёнка
13.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нечаева Анна Ивановна

Нижнее Устье, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.11.?

Дочь: Ломакина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Нечаева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечаева Анна Ивановна

Смерть
16.07.2000
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