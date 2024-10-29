Нечаев Анатолий Николаевич 17.08.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нечаев Анатолий Николаевич

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Место рождения

Нижнее Устье, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

17.08.1964

Дата смерти

29.10.2024

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1964

Отец: Нечаев Николай Александрович

Мать: Нечаева (Костина) Анна Ивановна

Нижнее Устье, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.08.1986

Жена: скрыто настройками приватности

Кузьминка, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.10.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Подрезовская, Каргопольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Усачевская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.08.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Усачевская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
29.10.2024
Плесецк, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

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