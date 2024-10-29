Нечаев Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1964
Дата смерти29.10.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1964
Бракосочетание
09.08.1986
Жена: скрыто настройками приватности
Кузьминка, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.10.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Подрезовская, Каргопольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.08.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.10.2024
Плесецк, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область