Чекмарев Дмитрий Емельянович 09.02.1907 — найти родственников по фамилии на Familio

Чекмарев Дмитрий Емельянович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 09.02.1907, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер 05.04.1987, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Чекмарев Емельян Александрович30.07.1880 г.р.
Мать
Чекмарева (Болонова) Акулина Елизаровна1880 г.р.
Дети
Дойкина (Чекмарева) Дарья Дмитриевна20.03.1936 г.р.
(Чекмарева) Антонина ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1907

Отец: Чекмарев Емельян Александрович

Мать: Чекмарева (Болонова) Акулина Елизаровна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чекмарева) Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Чекмарева (Прохорова) Марфа Леонтьевна

Красноармейск, Красноармейск, Московская область

Рождение ребёнка
20.03.1936

Дочь: Дойкина (Чекмарева) Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Чекмарева (Прохорова) Марфа Леонтьевна

Красноармейск, Красноармейск, Московская область

Рождение ребёнка
06.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекмарева (Прохорова) Марфа Леонтьевна

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
05.04.1987
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Похороны
Неизвестно
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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