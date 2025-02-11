Чекмарев Дмитрий Емельянович
мужской, родился 09.02.1907, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер 05.04.1987, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЧекмарев Емельян Александрович30.07.1880 г.р.
МатьЧекмарева (Болонова) Акулина Елизаровна1880 г.р.
Дети
Дойкина (Чекмарева) Дарья Дмитриевна20.03.1936 г.р.
(Чекмарева) Антонина ДмитриевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1907
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чекмарева) Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Чекмарева (Прохорова) Марфа Леонтьевна
Красноармейск, Красноармейск, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1936
Дочь: Дойкина (Чекмарева) Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Чекмарева (Прохорова) Марфа Леонтьевна
Красноармейск, Красноармейск, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекмарева (Прохорова) Марфа Леонтьевна
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.04.1987
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область