Чекмарева Акулина Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекмарева Акулина Елизаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елизар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1902

Дочь: Евфросиния Емельяновна

Отец ребёнка: Чекмарев Емельян Александрович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.03.1904

Сын: Чекмарев Гаврила Емельянович

Отец ребёнка: Чекмарев Емельян Александрович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1907

Сын: Чекмарев Дмитрий Емельянович

Отец ребёнка: Чекмарев Емельян Александрович

Россия Ульяновская обл с Давыдовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекмарев Иван Емельянович

Отец ребёнка: Чекмарев Емельян Александрович

Смерть
Неизвестно
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