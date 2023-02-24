Чекмарева Акулина Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елизар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1902
Дочь: Евфросиния Емельяновна
Отец ребёнка: Чекмарев Емельян Александрович
Рождение ребёнка
22.03.1904
Сын: Чекмарев Гаврила Емельянович
Отец ребёнка: Чекмарев Емельян Александрович
Рождение ребёнка
09.02.1907
Сын: Чекмарев Дмитрий Емельянович
Отец ребёнка: Чекмарев Емельян Александрович
Россия Ульяновская обл с Давыдовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекмарев Иван Емельянович
Отец ребёнка: Чекмарев Емельян Александрович
Смерть
Неизвестно