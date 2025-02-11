Чекмарев Емельян Александрович
мужской, родился 30.07.1880, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
ОтецЧекмарев / Цетмаркин Пасынок Ивана Александр Андреев1846 г.р.
МатьЧекмарева Прасковья Никаноровна / Прасковья ВарламоваОколо 1840 г.р.
Супруги
Дети
(Чекмарева) Евфросиния Емельяновна14.02.1902 г.р.
Чекмарев Гаврила Емельянович22.03.1904 г.р.Показать еще 4
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Рождение
30.07.1880
Отец: Чекмарев / Цетмаркин Пасынок Ивана Александр Андреев
Бракосочетание
12.11.1900
Рождение ребёнка
14.02.1902
Дочь: (Чекмарева) Евфросиния Емельяновна
Мать ребёнка: Чекмарева (Болонова) Акулина Елизаровна
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.03.1904
Сын: Чекмарев Гаврила Емельянович
Мать ребёнка: Чекмарева (Болонова) Акулина Елизаровна
Рождение ребёнка
09.02.1907
Сын: Чекмарев Дмитрий Емельянович
Мать ребёнка: Чекмарева (Болонова) Акулина Елизаровна
Рождение ребёнка
12.09.1909
Дочь: (Чекмарева) Надежда Емельяновна
Мать ребёнка: Чекмарева (Болонова) Акулина Елизаровна
Рождение ребёнка
05.01.1912
Сын: Чекмарев Иван Емельянович
Мать ребёнка: Чекмарева (Болонова) Акулина Елизаровна
Рождение ребёнка
12.07.1914
Дочь: (Чекмарева) Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Чекмарева (Болонова) Акулина Елизаровна
Смерть
Неизвестно