Чекмарев Емельян Александрович 30.07.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Чекмарев Емельян Александрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 30.07.1880, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Отец
Чекмарев / Цетмаркин Пасынок Ивана Александр Андреев1846 г.р.
Мать
Чекмарева Прасковья Никаноровна / Прасковья ВарламоваОколо 1840 г.р.
Супруги
Чекмарева (Болонова) Акулина Елизаровна1880 г.р.
Дети
(Чекмарева) Евфросиния Емельяновна14.02.1902 г.р.
Чекмарев Гаврила Емельянович22.03.1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1880

Отец: Чекмарев / Цетмаркин Пасынок Ивана Александр Андреев

Мать: Чекмарева Прасковья Никаноровна / Прасковья Варламова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
12.11.1900

Жена: Чекмарева (Болонова) Акулина Елизаровна

Рождение ребёнка
14.02.1902

Дочь: (Чекмарева) Евфросиния Емельяновна

Мать ребёнка: Чекмарева (Болонова) Акулина Елизаровна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.03.1904

Сын: Чекмарев Гаврила Емельянович

Мать ребёнка: Чекмарева (Болонова) Акулина Елизаровна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
09.02.1907

Сын: Чекмарев Дмитрий Емельянович

Мать ребёнка: Чекмарева (Болонова) Акулина Елизаровна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
12.09.1909

Дочь: (Чекмарева) Надежда Емельяновна

Мать ребёнка: Чекмарева (Болонова) Акулина Елизаровна

Рождение ребёнка
05.01.1912

Сын: Чекмарев Иван Емельянович

Мать ребёнка: Чекмарева (Болонова) Акулина Елизаровна

Рождение ребёнка
12.07.1914

Дочь: (Чекмарева) Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Чекмарева (Болонова) Акулина Елизаровна

Смерть
Неизвестно

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