Чекмарева (Прохорова) Марфа Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекмарева (Прохорова) Марфа Леонтьевна

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.07.1913

Дата смерти

10.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1913

Отец: Прохоров Леонтий Елиеферьевич

Мать: Прохорова Александра Федоровна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.03.1936

Дочь: Дойкина Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Чекмарев Дмитрий Емельянович

Россия Московская обл Красноармейск
Рождение ребёнка
06.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекмарев Дмитрий Емельянович

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Чекмарев Дмитрий Емельянович

россия Московская обл Красноармейск
Смерть
10.06.2001
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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