Чекмарева (Прохорова) Марфа Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения24.07.1913
Дата смерти10.06.2001
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1913
Рождение ребёнка
20.03.1936
Дочь: Дойкина Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Чекмарев Дмитрий Емельянович
Россия Московская обл Красноармейск
Рождение ребёнка
06.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекмарев Дмитрий Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Чекмарев Дмитрий Емельянович
россия Московская обл Красноармейск
Смерть
10.06.2001
Похороны
Неизвестно