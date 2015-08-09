Дойкина (Чекмарева) Дарья Дмитриевна
Место рожденияРоссия Московская обл Красноармейск
Дата рождения20.03.1936
Дата смерти09.08.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1936
Россия Московская обл Красноармейск
Рождение ребёнка
10.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дойкин Александр Иванович
Ульяновская область, р.п.Николаевка
Рождение ребёнка
02.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дойкин Александр Иванович
Ульяновская область, р.п.Николаевка
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.2015
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Николаевка, Россия