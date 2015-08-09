Дойкина (Чекмарева) Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойкина (Чекмарева) Дарья Дмитриевна

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Место рождения

Россия Московская обл Красноармейск

Дата рождения

20.03.1936

Дата смерти

09.08.2015

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1936

Отец: Чекмарев Дмитрий Емельянович

Мать: Чекмарева Марфа Леонтьевна

Россия Московская обл Красноармейск
Рождение ребёнка
10.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дойкин Александр Иванович

Ульяновская область, р.п.Николаевка
Рождение ребёнка
02.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дойкин Александр Иванович

Ульяновская область, р.п.Николаевка
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дойкин Александр Иванович

Смерть
09.08.2015
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Николаевка, Россия
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