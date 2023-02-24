Прохорова (Разумова) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Разумова) Александра Федоровна

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Место рождения

д. Самодуровка, Кузнецкого уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Разумов Федор

Мать: не указана

д. Самодуровка, Кузнецкого уезда
Рождение ребёнка
24.07.1913

Дочь: Чекмарева Марфа Леонтьевна

Отец ребёнка: Прохоров Леонтий Елиеферьевич

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Прохоров Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Прохоров Леонтий Елиеферьевич

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Келарева Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Прохоров Леонтий Елиеферьевич

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Прохоров Леонтий Елиеферьевич

Смерть
Неизвестно
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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