Прохорова (Разумова) Александра Федоровна
Место рожденияд. Самодуровка, Кузнецкого уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Разумов Федор
Мать: не указана
д. Самодуровка, Кузнецкого уезда
Рождение ребёнка
24.07.1913
Дочь: Чекмарева Марфа Леонтьевна
Отец ребёнка: Прохоров Леонтий Елиеферьевич
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Прохоров Леонтий Елиеферьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Келарева Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Прохоров Леонтий Елиеферьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Прохоров Леонтий Елиеферьевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно