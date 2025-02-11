Келарева (Прохорова) Евдокия Леонтьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Келарева (Прохорова) Евдокия Леонтьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно, Республика Крым, Россия

Отец
Прохоров Леонтий Елиеферьевич14.06.1887 г.р.
Мать
Прохорова (Разумова) Александра Федоровна1887 г.р.
Супруги
Келарев ЛеонидНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прохоров Леонтий Елиеферьевич

Мать: Прохорова (Разумова) Александра Федоровна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Келарев Леонид

Смерть
Неизвестно
Республика Крым, Россия

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