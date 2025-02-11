Келарева (Прохорова) Евдокия Леонтьевна
женский, родилась Неизвестно, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно, Республика Крым, Россия
ОтецПрохоров Леонтий Елиеферьевич14.06.1887 г.р.
МатьПрохорова (Разумова) Александра Федоровна1887 г.р.
Супруги
Келарев ЛеонидНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Келарев Леонид
Смерть
Неизвестно
Республика Крым, Россия