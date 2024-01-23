Тютюникова (Дыманова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютюникова (Дыманова) Нина

Место рождения

Новосибирская область, Баганский район, с. Кузнецовка

Дата рождения

14.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1960

Отец: Дыманова Владимир

Мать: Дыманова (Логунова) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лунева (Тютюникова) Оксана

Отец ребёнка: Тютюников Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тютюников Анатолий

Рождение ребёнка
18.04.1985

Дочь: Савина (Тютюникова) Маргарита

Отец ребёнка: Тютюников Анатолий

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