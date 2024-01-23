Тютюникова (Дыманова) Нина
Место рожденияНовосибирская область, Баганский район, с. Кузнецовка
Дата рождения14.05.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лунева (Тютюникова) Оксана
Отец ребёнка: Тютюников Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тютюников Анатолий
Рождение ребёнка
18.04.1985
Дочь: Савина (Тютюникова) Маргарита
Отец ребёнка: Тютюников Анатолий