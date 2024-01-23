Лунева (Тютюникова) Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тютюников Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лунева Кристина
Отец ребёнка: Лунев Олег
Бракосочетание
22.02.2002
Муж: Лунев Олег
Рождение ребёнка
10.07.2010
Дочь: Лунева София
Отец ребёнка: Лунев Олег
Рождение ребёнка
02.12.2014
Сын: Лунеа Глеб
Отец ребёнка: Лунев Олег
Рождение ребёнка
12.03.2020
Сын: Лунев Андрей
Отец ребёнка: Лунев Олег