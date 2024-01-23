Лунева (Тютюникова) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛунева (Тютюникова) Оксана

Лунева (Тютюникова) Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тютюников Анатолий

Мать: Тютюникова (Дыманова) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лунева Кристина

Отец ребёнка: Лунев Олег

Бракосочетание
22.02.2002

Муж: Лунев Олег

Рождение ребёнка
10.07.2010

Дочь: Лунева София

Отец ребёнка: Лунев Олег

Рождение ребёнка
02.12.2014

Сын: Лунеа Глеб

Отец ребёнка: Лунев Олег

Рождение ребёнка
12.03.2020

Сын: Лунев Андрей

Отец ребёнка: Лунев Олег

Мы используем куки для улучшения работы сайта.