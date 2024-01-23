Лунев Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.2010

Дочь: Лунева София

Мать ребёнка: Лунева Оксана

Рождение ребёнка
02.12.2014

Сын: Лунеа Глеб

Мать ребёнка: Лунева Оксана

Рождение ребёнка
12.03.2020

Сын: Лунев Андрей

Мать ребёнка: Лунева Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лунева Кристина

Мать ребёнка: Лунева Оксана

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