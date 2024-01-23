Тютюников Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лунева (Тютюникова) Оксана
Мать ребёнка: Тютюникова (Дыманова) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1985
Дочь: Савина (Тютюникова) Маргарита
Мать ребёнка: Тютюникова (Дыманова) Нина