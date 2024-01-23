Тютюников Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютюников Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лунева (Тютюникова) Оксана

Мать ребёнка: Тютюникова (Дыманова) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тютюникова (Дыманова) Нина

Рождение ребёнка
18.04.1985

Дочь: Савина (Тютюникова) Маргарита

Мать ребёнка: Тютюникова (Дыманова) Нина

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