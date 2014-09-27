Дыманова (Логунова) Пелагея Васильевна
Место рожденияНовосибирская область, Баганский район, с. Кузнецовка
Дата рождения21.05.1941
Дата смерти27.09.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова (Дыманова) Светлана
Отец ребёнка: Дыманова Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Папазова (Дыманова) Галина
Отец ребёнка: Дыманова Владимир
Рождение ребёнка
14.05.1960
Дочь: Тютюникова (Дыманова) Нина
Отец ребёнка: Дыманова Владимир
Рождение ребёнка
25.06.1970
Дочь: (Дыманова) Татьяна
Отец ребёнка: Дыманова Владимир
Смерть
27.09.2014