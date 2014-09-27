Дыманова (Логунова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыманова (Логунова) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Новосибирская область, Баганский район, с. Кузнецовка

Дата рождения

21.05.1941

Дата смерти

27.09.2014

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1941

Отец: Логунова Василий

Мать: Логунова (Иванченко) Домна Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова (Дыманова) Светлана

Отец ребёнка: Дыманова Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Папазова (Дыманова) Галина

Отец ребёнка: Дыманова Владимир

Рождение ребёнка
14.05.1960

Дочь: Тютюникова (Дыманова) Нина

Отец ребёнка: Дыманова Владимир

Рождение ребёнка
25.06.1970

Дочь: (Дыманова) Татьяна

Отец ребёнка: Дыманова Владимир

Смерть
27.09.2014

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