(Дыманова) Татьяна
Место рожденияНовосибирская область, Баганский район, с. Кузнецовка
Дата рождения25.06.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1970
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумский Владимир
Отец ребёнка: Шумский Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумский Алексей
Отец ребёнка: Шумский Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шумский Сергей
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Садыкова (Ярмусь) Ксения
Отец ребёнка: Ярмусь Олег