(Дыманова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дыманова) Татьяна

Место рождения

Новосибирская область, Баганский район, с. Кузнецовка

Дата рождения

25.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1970

Отец: Дыманова Владимир

Мать: Дыманова (Логунова) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумский Владимир

Отец ребёнка: Шумский Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумский Алексей

Отец ребёнка: Шумский Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумский Сергей

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Садыкова (Ярмусь) Ксения

Отец ребёнка: Ярмусь Олег

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