Логунова (Иванченко) Домна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунова (Иванченко) Домна Савельевна

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Место рождения

Воздвиженка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Иванченко Савелий Андреевич

Мать: Иванченко Сус?

Воздвиженка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логунов Василий

Отец ребёнка: Логунова Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логунова Василий

Рождение ребёнка
21.05.1941

Дочь: Дыманова (Логунова) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Логунова Василий

Смерть
Неизвестно

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