Логунова (Иванченко) Домна Савельевна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Иванченко Савелий Андреевич
Мать: Иванченко Сус?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логунов Василий
Отец ребёнка: Логунова Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логунова Василий
Рождение ребёнка
21.05.1941
Дочь: Дыманова (Логунова) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Логунова Василий
Смерть
Неизвестно