Дыманова Владимир
Место рожденияРоссия, город Ростов
Дата рождения23.02.1932
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова (Дыманова) Светлана
Мать ребёнка: Дыманова (Логунова) Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Папазова (Дыманова) Галина
Мать ребёнка: Дыманова (Логунова) Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
14.05.1960
Дочь: Тютюникова (Дыманова) Нина
Мать ребёнка: Дыманова (Логунова) Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
25.06.1970
Дочь: (Дыманова) Татьяна
Мать ребёнка: Дыманова (Логунова) Пелагея Васильевна