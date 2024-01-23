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Дыманова Владимир

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Место рождения

Россия, город Ростов

Дата рождения

23.02.1932

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1932

Отец: Дыманов Василий Елисеевич

Мать: Дыманова (Куртова) Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова (Дыманова) Светлана

Мать ребёнка: Дыманова (Логунова) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Папазова (Дыманова) Галина

Мать ребёнка: Дыманова (Логунова) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
14.05.1960

Дочь: Тютюникова (Дыманова) Нина

Мать ребёнка: Дыманова (Логунова) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
25.06.1970

Дочь: (Дыманова) Татьяна

Мать ребёнка: Дыманова (Логунова) Пелагея Васильевна

Смерть
1998

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