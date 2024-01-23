Дыманова (Куртова) Федора
Место рожденияТаврическая губерния, Мелетопольский уезд, с. Терпение
Дата рождения14.02.1903
Дата смерти05.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дыманов Иван
Отец ребёнка: Дыманов Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дыманов Михаил
Отец ребёнка: Дыманов Василий Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1928
Дочь: (Дыманова) Раиса
Отец ребёнка: Дыманов Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
23.02.1932
Сын: Дыманова Владимир
Отец ребёнка: Дыманов Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
20.06.1934
Сын: Дыманов Павел
Отец ребёнка: Дыманов Василий Елисеевич
Смерть
05.03.1985