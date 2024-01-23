Дыманова (Куртова) Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыманова (Куртова) Федора

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Место рождения

Таврическая губерния, Мелетопольский уезд, с. Терпение

Дата рождения

14.02.1903

Дата смерти

05.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1903

Отец: Куртов Владимир Стефанович

Мать: Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дыманов Иван

Отец ребёнка: Дыманов Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дыманов Михаил

Отец ребёнка: Дыманов Василий Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дыманов Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
29.10.1928

Дочь: (Дыманова) Раиса

Отец ребёнка: Дыманов Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
23.02.1932

Сын: Дыманова Владимир

Отец ребёнка: Дыманов Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
20.06.1934

Сын: Дыманов Павел

Отец ребёнка: Дыманов Василий Елисеевич

Смерть
05.03.1985

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