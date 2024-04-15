Пермяков Прокопий Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ольга Прокопьевна
Мать ребёнка: Пермякова Аксинья Или Анисья Матвеевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Феодосия Прокопьевна
Мать ребёнка: Пермякова Аксинья Или Анисья Матвеевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пермяков Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: Пермякова Аксинья Или Анисья Матвеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Софья Прокопьевна
Мать ребёнка: Пермякова Аксинья Или Анисья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно