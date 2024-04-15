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Пермяков Прокопий Дементьевич

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Пермяков Дементий Лаврентьевич

Мать: Пермякова Прасковья Афанасьевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ольга Прокопьевна

Мать ребёнка: Пермякова Аксинья Или Анисья Матвеевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Феодосия Прокопьевна

Мать ребёнка: Пермякова Аксинья Или Анисья Матвеевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Пермяков Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: Пермякова Аксинья Или Анисья Матвеевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Софья Прокопьевна

Мать ребёнка: Пермякова Аксинья Или Анисья Матвеевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пермякова Аксинья Или Анисья Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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